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BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM CUMA | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 10 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:56
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BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 10.495 TL
TWS Bluetooth Kulaklık: 699 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı: 3.975 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kumtel Mini Fırın: 1575 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 1975 TL
Inox Tost Makinesi: 1575 TL
5.5 L Dijital Fastfryer: : 1799 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Chef's Yanmaz Yapışmaz Kızartma Tenceresi: 279 TL
Chef's Yanmaz Yapışmaz Tava ~28 cm: 229 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 369 TL
Süzgeçli Maşa: 59 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bebek Mama Sandalyesi: 369 TL
Ana Kucağı: 739 TL
Bebek Aktivite Halısı: 269 TL
Dora/Kristal Farklı Renklerde Yumak Çeşitleri: 89 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bebek Nevresim Seti: 199 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 99 TL
Bebek Sepeti: 105 TL
Bebek Odası Paspası: 349 TL
Bebek Kırlent: 55 TL
Desenli Mama Tabağı: 19,50 TL
Desenli Mama Kasesi: 19,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Eğitici Tablet: 499 TL
Eğlenceli Çocuk Atlası: 229 TL
Eğitici Aktivite Masası: 699 TL
Eğitici Denge Kulesi: 129 TL
Eğlenceli Oyun Kumandası: 279 TL

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