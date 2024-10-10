BİM AKTÜEL KATALOG 10 EKİM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 10.495 TL
TWS Bluetooth Kulaklık: 699 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı: 3.975 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 10.495 TL
TWS Bluetooth Kulaklık: 699 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı: 3.975 TL
Kumtel Mini Fırın: 1575 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 1975 TL
Inox Tost Makinesi: 1575 TL
5.5 L Dijital Fastfryer: : 1799 TL
Chef's Yanmaz Yapışmaz Kızartma Tenceresi: 279 TL
Chef's Yanmaz Yapışmaz Tava ~28 cm: 229 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 369 TL
Süzgeçli Maşa: 59 TL
Bebek Mama Sandalyesi: 369 TL
Ana Kucağı: 739 TL
Bebek Aktivite Halısı: 269 TL
Dora/Kristal Farklı Renklerde Yumak Çeşitleri: 89 TL
Bebek Nevresim Seti: 199 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 99 TL
Bebek Sepeti: 105 TL
Bebek Odası Paspası: 349 TL
Bebek Kırlent: 55 TL
Desenli Mama Tabağı: 19,50 TL
Desenli Mama Kasesi: 19,50 TL
Eğitici Tablet: 499 TL
Eğlenceli Çocuk Atlası: 229 TL
Eğitici Aktivite Masası: 699 TL
Eğitici Denge Kulesi: 129 TL
Eğlenceli Oyun Kumandası: 279 TL