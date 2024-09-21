MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI | MEB temizlik personeli başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları ne?

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında, okullarda görevlendirilecek 30 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Okullardaki temizlik personelinin sayısının yetersizliğine değinen Bakan Tekin, ilave personel ile bu sorunun çözüleceğinin altını çizdi. Bakan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında 'MEB temizlik personeli başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ne?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

MEB TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamada, 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanı bulunduğu ve kalan okullarda taşeron eleman çalıştırıldığı ancak taşeronların kadroya geçmesiyle birlikte temizlik personeli sıkıntısının başladığı vurgulandı. 120 bin personelin ise yarı zamanlı görevlendirildiğini ancak iş gücü uyum projesine başvuruların çok sınırlığı olduğunu ifade eden Bakan Tekin, 120 bin personel kontenjanının yalnızca yüzde 25'inin dolduğunu söyledi.

Pazartesi/Çarşamba günü itibarıyla okullara 30 bin temizlik personeli alınacağını belirten Bakan Tekin, gelecek hafta ilave personel ile sorunun çözüleceğini duyurdu.

MEB TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu kapsamda 23 Eylül Pazartesi - 25 Eylül Çarşamba tarihlerinde 30 bin personel alımı için MEB tarafından ilan yayımlanması bekleniyor. İlana başvuru şartları ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.