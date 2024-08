🤲 CUMA HUTBESİ DİYANET PDF | 23 Ağustos Cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES─░ D─░YANET 23 A─×USTOS ­čĄ▓ Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M├╝minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 23 A─čustos 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay─▒mlayan Diyanet'in rehberli─činde merak edilenleri haberimizde derledik. ─░┼čte detaylar...

23 A─×USTOS CUMA HUTBES─░ KONUSU

23 A─čustos 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu '├éd├ób-─▒ Mu├ó┼čerette de Rehberimiz Allah Resul├╝ (s.a.s)'dir' olarak belirlendi.

Çevremiz Bize Emanettir

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Y├╝ce Rabbimiz Hucur├ót s├╗resinin ilk ayetlerinde bizlere ┼č├Âyle buyurmaktad─▒r: "Ey iman edenler! Allah ve Res├╗l├╝n├╝n ├Ân├╝ne ge├žmeyin. Allah'a kar┼č─▒ gelmekten sak─▒n─▒n. ┼×├╝phesiz, Allah hakk─▒yla i┼čitendir, hakk─▒yla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla y├╝kseltmeyin, birbirinize seslendi─činiz gibi ona seslenmeyin; sonra fark─▒nda olmadan amelleriniz bo┼ča gider." Bu ayet-i kerimeler, Allah ve Res├╗l├╝n├╝n koydu─ču h├╝k├╝mlerin; karar ve tercihlerimizden, g├Âr├╝┼č ve d├╝┼č├╝ncelerimizden daha ├Ânemli ve daha de─čerli oldu─čunu haber vermektedir. Tav─▒r, tutum ve davran─▒┼člar─▒m─▒z─▒n Allah ve Res├╗l├╝n├╝n emirlerine uygun olmas─▒ gerekti─čini hat─▒rlatmaktad─▒r. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in s├╝nnetini hayat─▒m─▒z─▒n her alan─▒na aktarmam─▒z gerekti─čini ├Â─č├╝tlemektedir.

Aziz M├╝minler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in bizler i├žin ├Ârnekli─či, sadece iman esaslar─▒ ve ibadetlerle s─▒n─▒rl─▒ de─čildir. ├éd├ób-─▒ mu├ó┼čeret diye bildi─čimiz sosyal ili┼čkilerimizde de rehberimiz, Allah Res├╗l├╝ (s.a.s)'dir. ├éd├ób-─▒ mu├ó┼čeret; Y├╝ce Rabbimizin emretti─či Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uygulayarak ├Ârnek oldu─ču, toplumsal huzur ve bar─▒┼č─▒ tesis eden nezaket ve g├Ârg├╝ kurallar─▒d─▒r. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in g├╝zide hayat─▒nda her hay─▒rl─▒ i┼če, yeme ve i├žmeye "Besmele" ile ba┼člay─▒p "Elhamd├╝lillah" diyerek bitirmek vard─▒r. O, ailesine, ├žocuklara, gen├žlere, ya┼čl─▒lara, tan─▒d─▒─č─▒ tan─▒mad─▒─č─▒ herkese selam vermi┼č, birbirimizi sevmenin yolunun selamdan ge├žti─čini ifade buyurmu┼čtur. Selam, Allah Res├╗l├╝ (s.a.s)'in ├Â─čretti─či ┼čekliyle al─▒n─▒p verildi─činde ibadet ve dua h├╝km├╝ de kazan─▒r. Allah'─▒n en g├╝zel isimlerinden biri de "esSel├óm"'d─▒r. Selam, M├╝sl├╝manlar─▒n ortak parolas─▒d─▒r. ─░nsanlar aras─▒nda ┼čefkat ve merhametin, huzur ve bereketin artmas─▒na vesile olur. Bir meclisten ayr─▒l─▒rken verdi─čimiz selam, o meclise geldi─čimizde verdi─čimiz selamdan farkl─▒ de─čildir. Peygamberimiz (s.a.s), "Allah'a ve ahiret g├╝n├╝ne iman eden, ya hay─▒r s├Âylesin ya da sussun!" buyurmu┼č, her zaman hayr─▒ ve iyili─či dile getirmemizi istemi┼čtir. O, insanlar─▒ rahats─▒z edecek ┼čekilde y├╝ksek sesle konu┼čmam─▒┼čt─▒r. Muhatab─▒n─▒n s├Âz├╝n├╝ kesmemi┼čtir. Yapamayaca─č─▒ bir s├Âz├╝ vermemi┼č, verdi─či s├Âz├╝ ise mutlaka zaman─▒nda yerine getirmi┼čtir. Ba┼čkalar─▒n─▒n evini g├Âzetlemeyi, konu┼čmalara kulak kabartmay─▒, insanlar─▒n mahrem hallerini ara┼čt─▒rmay─▒ ┼čiddetle yasaklam─▒┼čt─▒r. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), her zaman ge├žim ehli olmu┼č, bizlere de ┼ču tavsiyede bulunmu┼čtur: "M├╝min, cana yak─▒nd─▒r. ─░nsanlarla iyi ge├žinemeyen, kendisiyle de iyi ge├žinilmeyen kimsede hay─▒r yoktur."

K─▒ymetli M├╝sl├╝manlar!

Y├╝ce dinimiz ─░slam'a g├Âre ziyaretle┼čmenin de bir adab─▒ vard─▒r. Ziyaret edece─čimiz ki┼čiye ├Ânceden haber vermek, eve girmek i├žin izin istemek, hane halk─▒ m├╝sait de─čilse g├Ân├╝l koymadan geri d├Ânmek adaptand─▒r. B├╝y├╝klerimize, anne babam─▒za kar┼č─▒ sesimizi y├╝kseltmemek, e┼čimize nezaket ve zarafetle davranmak, k├╝├ž├╝klerimize merhamet g├Âstermek adaptand─▒r. Misafire ikramda bulunmak, kom┼čumuzu rahats─▒z edecek s├Âz ve fiillerden sak─▒nmak adaptand─▒r. Ayr─▒ca g├╝n├╝m├╝zde ├žok fazla kulland─▒─č─▒m─▒z sosyal medya mecralar─▒nda yalan, iftira, ├žarp─▒tma, g├Âsteri┼č ve mahremiyet s─▒n─▒rlar─▒n─▒ ihlal etme gibi ─░slam'─▒n yasaklad─▒─č─▒ davran─▒┼člardan uzak durmak, Y├╝ce Rabbimizin sanal ├ólemde de bizi g├Âr├╝p i┼čitti─či bilinciyle hareket etmek adaptand─▒r. Geliniz, Allah Res├╗l├╝ (s.a.s)'in ├Â─čretti─či ├ód├ób-─▒ mu├ó┼čeret kurallar─▒n─▒ hayat─▒m─▒z─▒n her alan─▒na h├ókim k─▒lman─▒n gayretinde olal─▒m. E─čitim-├Â─čretim m├╝fredat─▒nda yer alan ├éd├ób-─▒ Mu├ó┼čeret, Kur'an-─▒ Kerim, Peygamberimizin Hayat─▒ ve Temel Dini Bilgiler derslerini ├žocuklar─▒m─▒z─▒n se├žmeleri i├žin gerekli hassasiyeti g├Âsterelim. G├Âsterelim ki, Rabbimiz, Peygamberimiz, ailemiz ve ├ževremiz bizden raz─▒ olsun. D├╝nyam─▒z huzur ve mutlulukla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun.

De─čerli M├╝minler!

Hutbeme son verirken Zafer Haftas─▒'na girdi─čimiz ┼ču g├╝nlerde aziz ┼čehitlerimizi ve ebedi ├óleme g├Â├ž eden kahraman gazilerimizi rahmetle y├ód ediyor, bir hususu yeniden hat─▒rlatmak istiyorum. Bir s├╝redir orman yang─▒nlar─▒yla topyek├╗n m├╝cadele ediyoruz. Yang─▒n riski devam etmektedir. Dolay─▒s─▒yla ba┼čta ormanlar─▒m─▒z olmak ├╝zere a├ž─▒k alanlarda yang─▒nlara sebep olacak davran─▒┼člardan uzak dural─▒m. Yetkililerin uyar─▒lar─▒na kulak verelim. Y├╝ce Rabbim ├╝lkemizi ve milletimizi her t├╝rl├╝ afet ve felaketten muhafaza eylesin.