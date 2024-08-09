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KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS DHBT nereden, nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı, bu yıl 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar için başvuru süreci, 9 Ağustos Cuma günü itibarıyla başlıyor. Adaylar, başvuru detayları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? Nasıl ve nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Detaylar ve KPSS DHBT sınav başvuru ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 08:49
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KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS DHBT nereden, nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM'nin Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlere yönelik düzenlediği KPSS DHBT sınavı için geri sayım devam ediyor. Her yıl binlerce adayın başvuruda bulunduğu sınav, bu sene 22 Eylül Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvimde başvuruların başlama tarihi 9 Ağustos açıklanırken KPSS adayları tarafından sorgulanan 'KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? Nasıl ve nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar?' sorularının cevabını sizler için derledik.

KPSS DHBT SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu için başvurular, 9 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS DHBT SINAVINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?

KPSS DHBT sınavı için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024 KPSS kılavuzu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılında ise DHBT sınav oturum ücreti 115 TL olarak ödendi. Bu sene KPSS DHBT başvuru ücreti, sınav başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.

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