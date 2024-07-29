Haberler Haberler 💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 29 Temmuz 2024 Döviz Kuru

💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 29 Temmuz 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Temmuz Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:28
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💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 29 Temmuz 2024 Döviz Kuru

29 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Temmuz Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,89 (Alış) - 32,99 (Satış)

EURO: 35,70 (Alış) - 35,81 (Satış)

STERLİN: 42,26 (Alış) - 42,48 (Satış)

1 DOLAR = 32,99 TL

👉29 Temmuz Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.539,57

Gram altın satış: 2.539,89

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.063,31

Çeyrek altın satış: 4.152,71

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.101,22

Yarım altın satış: 8.305,42

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.613,00₺

Tam altın satış: 16.796,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.253,23

Cumhuriyet altını satış: 16.560,05

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.950,01

Ata altın satış: 17.372,91

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Temmuz Pazartesi günü saat 09.20 itibarıyla alınmıştır.

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