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TUZLA SU KESİNTİSİ - Tuzla sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

Tuzla 20 Temmuz Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Tuzla su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:39
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TUZLA SU KESİNTİSİ - Tuzla sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

TUZLA SU KESİNTİSİ 20 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Tuzla'nın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Tuzla 20 Temmuz Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

TUZLA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: POSTANE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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