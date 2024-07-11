BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2024 Temmuz Bedelli askerlik ücreti belli oldu

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için uygulanacak bedelli askerlik ücretini duyurdu. Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti, memur zammının belli olmasıyla yeniden hesaplandı. Geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 TL olarak belirlenen ve Temmuz ayına kadar bu fiyat tarifesi uygulanan bedelli askerlikte yeni ücret vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL?

2024 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."