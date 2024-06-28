ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2024 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Ankara'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Ankara LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Ankara lise taban puanları 2024, MEB LGS Ankara başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar...

ANKARA LGS TABAN PUANLAR, YÜZDELİK DİLİMLER, BAŞARI SIRALAMALARI, KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Ardından MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayımlanarak tercih dönemi başlayacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

ANKARA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Lise taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. 2023 yılına ilişkin taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesinin 2024 tercih döneminde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2022 yılında alınmış olup 2023 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

Sıralama 'tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde' şeklinde ilerlemektedir.

ANKARA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI