AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? | Ramazan Bayramı arefe orucuna nasıl niyet edilir DİYANET, fazileti nedir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? | Ramazan Bayramı'ndan önceki gün olan arefe günü İslamiyet'teki önemli tarihler arasında yer almaktadır. Ramazan ayının son günü olması sebebiyle Arefe günü, Müslümanlar için duaların kabul edildiği, ibadetlerin yoğunlaştığı ve günahların affedilmesi için dua edildiği bir gün olarak kabul edilir. Peki Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı arefe orucuna nasıl niyet edilir DİYANET, sevabı nedir? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

rife günü İslamî takvimde önemli bir gündür. Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesidir ve Ramazan ayının son günüdür. Arife günü, Müslümanlar için duaların kabul edildiği, ibadetlerin yoğunlaştığı ve günahların affedilmesi için dua edildiği bir gün olarak kabul edilir.

Arife günü, Hz. Muhammed'in hayatında da önemli bir yere sahiptir. Peygamberimiz, veda hutbesini Arife günü vermiştir. Bu hutbede Müslümanlar arasındaki kardeşliğin önemi vurgulanmış, toplumsal düzen ve sorumluluklar hakkında önemli tavsiyelerde bulunulmuştur.

Müslümanlar Arife gününde, oruç tutarlar ve ibadetlerini artırırlar. Özellikle dualar, tövbe ve istiğfar, bu günün özel ibadetlerindendir. Arife günü, Ramazan Bayramı'na hazırlık yapmak için de bir fırsattır. Özellikle bayram alışverişleri, aile ziyaretleri ve bayramlık hazırlıkları bu gün yoğun olarak yapılır.

Arife günü, birçok Müslüman ülkede resmi tatil olarak kabul edilir ve camilerde özel ibadet programları düzenlenir. Bu gün aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının pekiştirildiği bir gün olarak da görülür.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır. Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.

Arefe günü oruç tutmanın fazileti İslam inancında önemli bir yer tutar. İslam'da Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın bir öncesi olan son gün olarak kabul edilir. Arefe günü oruç tutmanın faziletleri şunlar olabilir:

Günahların Bağışlanması: Arefe günü oruç tutmanın, günahların bağışlanması ve tövbe etme konusunda büyük bir önemi olduğuna inanılır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadislerinde, Arefe günü oruç tutmanın geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarını bağışlamanın bir vesilesi olduğunu belirtmiştir.

Duaların Kabul Edilmesi: Arefe günü, yapılan duaların ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılan mübarek bir gündür. Bu nedenle, Arefe gününde oruç tutarak yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edileceğine inanılır.

Allah'a Yakınlaşma: Oruç, Müslümanların Allah'a daha yakınlaşmasına ve manevi olarak temizlenmesine yardımcı olan önemli bir ibadettir. Arefe günü oruç tutmak, bu yakınlaşmayı artırabilir ve ruhsal olarak arınmayı sağlayabilir.

Peygamberimizin Örnekliği: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sahih hadislerinde, Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve önemi vurgulanmıştır. Müslümanlar için bu, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak hareket etmek anlamına gelir.

Kardeşlik ve Dayanışma: Arefe günü oruç tutmak, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bu gün, toplumsal birlikteliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için önemli bir fırsattır.