FAST LİMİTİ YÜKSELDİ SON DAKİKA | FAST para gönderme arttı mı, işlem tutar limiti ne kadar oldu?

FAST LİMİTİ YÜKSELDİ SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde FAST işlem tutar limitlerinin yükseltileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından yeni limitleri merak eden vatandaşlar, arama motorlarında 'FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

FAST PARA GÖNDERME ARTTI MI, İŞLEM TUTAR LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sisteminin limitini 4 Nisan'dan itibaren 100 bin liraya çıkaracak. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

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FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST İŞLEM TUTAR LİMİTİ NE ZAMAN ARTACAK?

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde FAST işlem tutar limitlerinin yükseltileceği öğrenildi.

FAST İŞLEM TUTAR LİMİTİ NE KADARDI?

FAST limiti, güncellemeden önce 50 bin lira olarak uygulanıyordu.

FAST İLE NASIL PARA GÖNDERİLİR?

FAST ile saniyeler içinde karşı banka hesabına geçen para, zaman tasarrufu ve iş kolaylığı açısından geniş bir imkan sunuyor. FAST sistemi ile birlikte banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan telefon bankacılığı, mobil bankacılık ya da ATM'lerden para transferi yapılabiliyor. FAST ile para gönderme işlemi oldukça pratiktir. Mobil ya da internet şubesi ile sisteme giriş yaptıktan sonra FAST menüsünü seçmeniz yeterlidir. İşlem kriterleri FAST'a uygun olarak değerlendiriliyorsa, işlem FAST olarak tamamlanır. Yapılan işlem FAST kriterlerine uygun değilse, işleme EFT olarak devam edilir. Eğer göndereceğiniz limit FAST limitinden yüksekse ve EFT saati geçtiyse ya da hafta sonu işlem yapılıyorsa, işlem ileri tarihli EFT olarak kayda alınır.