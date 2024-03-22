AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet'te yurt dışı biletleri 1 Dolar - 1 Euro

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | Türk Hava Yolları yan kuruluşu AJet'in ucuz uçak bileti kampanyası başladı. Türkiye'den yurt dışına 1 dolar ve yurt dışından Türkiye'ye 1 Euro artı vergiler şeklinde duyurulan biletler için araştırmalar hız kanadı. Seyahat tutkunlarının kaçırmak istemediği kampanya için arama motorlarında sorgulanan 'AJet kampanya mı yaptı? AJet 1 dolar yurt dışı bilet satışı var mı?' sorularının cevabını ve tüm detayları sizin için derledik. İşte AJet ucuz bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

AJET'TE YURT DIŞI BİLETLERİ 1 DOLAR - 1 EURO

Anadolu'nun hava ulaşımı ihtiyacını avantajlı seçeneklerle karşılamak amacıyla 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak kurulan AnadoluJet, 12 Mart itibarıyla "AJET" adı altında bilet satışlarına başladı. Yurt dışı biletlerinde yaptığı kampanyalar ile adından sıkça söz ettiren AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat edecek kişilere büyük müjdeyi duyurdu. Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım başvuru ekranı için TIKLAYIN

AJET'TE 1 DOLAR / 1 EURO BİLET GÜZERGAHLARI

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Amsterdam: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Bakü: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Basel: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Belgrad: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Brüksel: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Budapeşte: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Dubai: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Kopenhag: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Lyon: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Milano: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Paris: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Priştine: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Roma: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Saraybosna: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Tiflis: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Viyana: 1 USD

✈İstanbul Sabiha Gökçen ➡ Zürih: 1 USD

✈Ankara ➡ Bakü: 1 USD

✈Ankara ➡ Belgrad: 1 USD

✈Ankara ➡ Beyrut: USD

✈Ankara ➡ Bişkek: 1 USD

✈Ankara ➡ Dubai: 1 USD

✈Ankara ➡ Paris: 1 USD

✈Ankara ➡ Viyana: 1 USD

✈Adana ➡ Beyrut: 1 USD

✈İzmir ➡ Belgrad: 1 USD

🛩Amsterdam ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Bakü ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Basel ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Belgrad ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Brüksel ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Budapeşte ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Dubai ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Kopenhag ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Lyon ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Milano ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Paris ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Priştine ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Roma ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Saraybosna ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Tiflis ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Viyana ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Zürih ➡ İstanbul Sabiha Gökçen: 1 EUR

🛩Bakü ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Belgrad ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Beyrut ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Bişkek ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Dubai ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Paris ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Viyana ➡ Ankara: 1 EUR

🛩Beyrut ➡ Adana: 1 EUR

🛩Bakü ➡ İzmir: 1 EUR