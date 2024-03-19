Haberler Haberler Üniversiteler 9 gün tatil mi? | Okullarda Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Üniversiteler 9 gün tatil mi? | Okullarda Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. 5 Nisan mesai bitimi itibarıyla başlayan bayram tatili 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Peki üniversiteler 9 gün tatil mi? Okullarda Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Üniversiteler 9 gün tatil mi? | Okullarda Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." dedi. Öğrenciler ise Üniversiteler 9 gün tatil mi? Okullarda Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER 9 GÜN TATİL Mİ?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." dedi.

Buna göre, 9 günlük tatil 5 Nisan mesai bitimi itibarıyla başlayacak, 14 Nisan Pazar günü ise sona erecek. Üniversiteler ve okullar da bu süre boyunca tatil olacak.

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü eda edilecek. 9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 10 - 11 - 12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

DİĞER
SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...
Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Bankalar 9 gün tatil mi?
Bayram tatili kaç gün? Başkan Erdoğan açıkladı!
💥Süper Loto çekildi! (19 Mart)
KAYSERİ İFTAR VAKTİ 20 MART 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka kapanışı galibiyetle yaptı! Pınar Karşıyaka kapanışı galibiyetle yaptı! 22:55
Fenerbahçe Opet sonunu getiremedi! Fenerbahçe Opet sonunu getiremedi! 22:32
Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi! Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi! 20:43
R.Madrid'e şok! Courtois bir daha sakatlandı R.Madrid'e şok! Courtois bir daha sakatlandı 20:40
Oğuz Aydın: Bir hayalin içindeyim! Oğuz Aydın: Bir hayalin içindeyim! 16:14
Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! 16:19
Daha Eski
Bakan Tunç'tan soruşturma açıklaması! Futbolcular... Bakan Tunç'tan soruşturma açıklaması! Futbolcular... 17:01
Millilerde çalışmalar tam gaz! Millilerde çalışmalar tam gaz! 18:03
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 18:19
Flaş Morutan gelişmesi! Transfer... Flaş Morutan gelişmesi! Transfer... 18:52
Beşiktaş Bursa'da kayıp! Beşiktaş Bursa'da kayıp! 20:03
FIFA'dan rekor yatırım! FIFA'dan rekor yatırım! 20:11