ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Yöresel lezzetler arasında önemli bir yere sahip olan Hingel, Türk mutfağında sevilen yemekler arasında yer alıyor. Özgün lezzeti, iç malzemesi ve üzerine dökülen yoğurt ve tereyağının birleşimiyle enfes bir lezzet sunan Artvin mantısını denemek isteyenler için 'Artvin mantısı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları'nı derledik. İşte detaylar..

HİNGEL NASIL YAPILIR?

Hingel Malzemeleri:

Hamuru için;

2 su bardağı un

1 yumurta

Yarım su bardağı su

Bir tutam tuz

İç harcı için;

250 gram kıyma veya beyaz peynir

Biraz tuz ve karabiber

Üzeri için;

Yoğurt

Tereyağı

Nane (isteğe bağlı)

Pul biber (isteğe bağlı)

Hingel Yapılışı: