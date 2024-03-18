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ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Artvin mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan ve Hingel adıyla da bilinen mantı çeşidi, son zamanların en popüler tarifleri listesinde yerini aldı. Genellikle elde açılan ince hamurların içine kıyma veya peynir konularak yapılan bir mantı çeşidi olan hingeli evinde yapmak isteyenler için 'Artvin mantısı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları'nı haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:40
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ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Yöresel lezzetler arasında önemli bir yere sahip olan Hingel, Türk mutfağında sevilen yemekler arasında yer alıyor. Özgün lezzeti, iç malzemesi ve üzerine dökülen yoğurt ve tereyağının birleşimiyle enfes bir lezzet sunan Artvin mantısını denemek isteyenler için 'Artvin mantısı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları'nı derledik. İşte detaylar..

HİNGEL NASIL YAPILIR?

Hingel Malzemeleri:

Hamuru için;

  • 2 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı su
  • Bir tutam tuz

İç harcı için;

  • 250 gram kıyma veya beyaz peynir
  • Biraz tuz ve karabiber

Üzeri için;

  • Yoğurt
  • Tereyağı
  • Nane (isteğe bağlı)
  • Pul biber (isteğe bağlı)

Hingel Yapılışı:

  • Hamur için unu bir kaseye alın. Ortasını açın ve içine yumurtayı, suyu ve tuzu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından hamuru streç filmle sararak 30 dakika dinlendirin.
  • Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayın. Kıymayı veya beyaz peyniri bir kasede tuz ve karabiberle iyice karıştırın.
  • Dinlenen hamuru unlanmış bir zeminde açın. İsterseniz hamuru merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Hamuru mümkün olduğunca ince bir şekilde açmaya çalışın.
  • Açılan hamuru küçük kare veya dikdörtgen parçalara kesin. Her bir parçanın içine hazırladığınız iç harçtan koyun. Hamuru, kenarlarını kapatıp klasik mantı şeklini vererek kapatın.
  • Hazırladığınız mantıları kaynar suya ekleyerek pişirin. Mantılar suyun yüzeyine çıktığında pişmiş demektir. Pişen mantıları süzerek servis tabağına alın.
  • Servis yaparken mantıların üzerine yoğurt dökün ve tereyağında kızdırılmış nane ve pul biberle soslayarak servis edin.
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