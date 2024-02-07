YDS BAŞVURU EKRANI | YDS/1 başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

YDS BAŞVURU SON DAKİKA - YDS/1 sınavı başvurularının başladığı ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru kılavuzu da paylaşıldı. Adaylar YDS başvurusu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2024 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelrine yer verildi.

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YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.