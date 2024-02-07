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MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen ve başvuruyu kaçıran adaylar için son fırsat olan geç başvuru işlemleri başladı. 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan "MSÜ geç başvuru ekranı 2024, MSÜ geç başcuru nasıl ve nereden yapılır?" gibi ifadelerle detayları araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:52
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MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?

MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 sınavı için geri sayım devam ediyor. Başvuuru tarihini kaçıran adaylar için son şans olan geç başvuru işlemleri merakla araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ geç başvuru ekranı 2024, geç başvuru nereden ve nasıl yapılır?' ifadeleri ile detayları araştırıyor. İşte tüm detaylar...

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI GEÇ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

2024 MSÜ Aday Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayın

2024 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
  • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),
  • Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
  • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

2024 MSÜ Aday Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayın

2024 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

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