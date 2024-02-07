Haberler Haberler EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA - Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA - Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI 2024 - Emekli vatandaşlar, Ocak 2024 zammını almalarının ardından Ramazan Bayramı ikramiyesinin verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA - Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...

Emekli ikramiyesi, emekli vatandaşların en merak ettiği konulardan biri. Ramazan Bayramı için ikramiye verilip verilmeyeceği arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık araştırılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ? BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyeleri için açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım...
Türkiye ilk kez TAKVİM'den okuyacak! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası
Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi!
G.Saray'dan bomba hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
Hangi maç hangi kanalda?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Şubat
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague’de 26. hafta heyecanı yaşanacak! Euroleague’de 26. hafta heyecanı yaşanacak! 11:47
Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 11:37
VakıfBank çeyrek final aşkına! VakıfBank çeyrek final aşkına! 11:25
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:18
Batshuayi F.Bahçe tarihine geçti! Batshuayi F.Bahçe tarihine geçti! 11:11
Beşiktaş Kupa'da Antalyaspor'a konuk olacak! Beşiktaş Kupa'da Antalyaspor'a konuk olacak! 11:08
Daha Eski
Demir Ege'ye dünya devinden kanca! Demir Ege'ye dünya devinden kanca! 11:04
Gelen teklifi böyle çevirdi! "Şampiyon olmak istiyorum" Gelen teklifi böyle çevirdi! "Şampiyon olmak istiyorum" 10:57
Gençlerbirliği'nin kupada konuğu Trabzonspor! Gençlerbirliği'nin kupada konuğu Trabzonspor! 10:49
Başakşehir Hatayspor maçı bilgileri Başakşehir Hatayspor maçı bilgileri 10:49
NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik! NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik! 10:29
Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi! 10:21