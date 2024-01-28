YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi?

YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde seçmen listeleri askıya çıktı. Peki yerel seçimlerde yurt dışından oy kullanılır mı? Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi? İşte detaylar...

YURT DIŞINDAKİLER BELEDİYE SEÇİMLERİNDE OY VEREBİLİR Mİ?

Yerel seçimler olan belediye seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, yerel seçimlerde oy kullanamazlar.

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YEREL SEÇİMDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi ile Kimlik Paylaşım Sisteminden alınan verilerle oluşturulan seçmen kütükleri sürekli güncellenmektedir.