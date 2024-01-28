Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Ocak Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Ocak Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Ocak Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Ocak Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 7,5 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:40
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Ocak Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 28 Ocak Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 28 Ocak Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Ocak Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

28 OCAK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 28 Ocak Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

53 - 10 - 33 - 27 - 52 - 49

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