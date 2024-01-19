SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 2. dönem ne zaman başlayacak?

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Milyonlarca öğrenci karne heyecanının ardından tatile başladı. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili, hem öğrenciler hem de öğretmenler için başladı. Okullarda Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil sistemi devam ederken Ocak ayında uygulanan yarıyıl tatilinin kaç gün olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Sömestr tatili kaç gün 2024? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN? 2024 YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Sömestr tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 hafta üzerinden yapılacak. 15 tatil de denilen yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından 22 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Ocak Pazartesi günü başlayan 2 haftalık tatil, 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenci ve öğretmenler, 5 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla okullara dönecek.

2. DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?

İkinci dönem okulların açılmayacağına ilişkin iddialar yayılarak vatandaşların kafasını karıştırdı. Başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada okulların 2. dönemde açılmayacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Mevcut düzene göre ikinci dönem okullar dönem başında belirlenen takvime göre açılacak. Bununla birlikte, resmi herhangi bir karar olması durumunda haberimiz güncellenecektir.