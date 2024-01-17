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SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)

Sultanbeyli'de 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sultanbeyli su kesintisi olan mahalleleri ve 17 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:10
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SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ 16 OCAK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 17 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sultanbeyli 17 Ocak Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

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SULTANBEYLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ABDURRAHMANGAZİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 17/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 17/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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