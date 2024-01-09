10 Ocak gazeteciler günü kutlama mesajları - ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ sözleri Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram

GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1962'den beri ülkemizde kutlanan önemli günler arasında yer almaktadır. İ;lk yıllarda 'bayram' olarak kutlansa da 1971'deki askeri müdahale sonucunda gazetecilere verilen hakların bir kısmının geri alınmasıyla ismi 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak değiştirilmiştir. Dünyada her yıl 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmakla birlikte ülkemizde 10 OCak'ın yanı sıra 24 Temmuz da Basın Bayramı ilan edilmiştir. İşte Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI FACEBOOK

📸Bayram, yılbaşı, hafta sonu tatil demeden durmadan çalışan ve halkın haber alma hakkı için emek veren tüm gazetecilerin günü kutlu olsun… İyi ki varsınız…

📸10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tüm meslektaşlarımın gününü kutlar emeklerinin karşılığını alabildikleri güzel bir meslek yaşamı dilerim…

📸En tehlikeli dönemlerde bile gerekirse canını hiçe sayarak göreve atılmaya hazır olan tüm gazeteciler bizlerin haberdar olabilmesi adına büyük emek sarf ediyor. Bu anlamlı günde tüm gazeteciler şükranlarımı sunuyor ve günlerini kutluyorum…

📸Salgın hastalıkta, yangında, selde, depremde kısacası tüm felaketlerde her zaman sahada olan ve insanımızın bilgi elde etmesini sağlayan gazetecilerimizin günü kutlu olsun…

📸Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI WHATSAPP

📜Her işte olduğu gibi bu meslekte de görevini layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin günü kutlu olsun! Her zaman hakkınızı alabilmeniz dileğiyle…

📜Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

📜Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. (Wendel Phillips)

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI TWITTER

🎥Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. (Ziya Gökalp)

🎥İyi bir gazete, kendisiyle konuşan ulustur. (Özdemir Asaf)

🎥Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

🎥Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI INSTAGRAM

🖋Gazeteleri gazeteciler yazar, ancak okuyucular yazdırır. (Benjamin Franklin)

🖋Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

🖋Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

🖋Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

10 OCAK NEDEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ?

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962'den itibaren bir kutlama günü olmuştur. Söz konusu düzenleme, gazetecileri "fikir işçisi" olarak tanımlıyor; iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

DOKUZ PATRON OLAYI NEDİR?

212 sayılı yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazetenin patronu 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurdular. "Dokuz patron olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, çeşitli protesto eylemleri gerçekleştirdiler ve halkı gazetesiz bırakmamak adına boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımladılar. Basın gazetesi 11 Ocak günü "Daima Halkın Hizmetindeyiz" manşetiyle yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Gazetenin ilk sayısının başyazısında şu ifadeler yer aldı:

"Temel hak ve hürriyetlerimizin gerçekten kısıtlandığı, yalnız basının değil bütün memleketin gerçekten eşi görülmemiş bir tehlikenin içine sokulduğu günlerde bile gazetelerini kapatmayan ve protesto yoluna gitmeyen gazete sahiplerinin, şimdi bir ilan kurumu için yaptıkları bu hareket, basın tarihimizde herhalde şerefli bir yer kaplamayacaktır. Gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmetidir."

'GAZETECİLER BAYRAMI'NIN ADI DEĞİŞTİ

İstanbul Gazeteciler Sendikası, bir yıl 10 Ocak'ta basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan kanunun çıkışı üzerine gerçekleşen medya patronlarının boykotu karşısında basın çalışanlarının elde ettikleri başarıya sahip çıkmak ve üyelerine moral vermek için 10 Ocak 1962'yi Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de bir tören düzenledi.

2012 sayılı yasanın uygulamadaki etkinisin azalması, çalışan gazetecilerin sorunlarının ağırlaşmasına paralel olarak zamanla kutlamaların ilk yıllardaki canlılığı azaldı.

Türkiye'de 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi.