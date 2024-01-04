Genel Müdür memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Genel Müdür emeklisi maaşı

GENEL MÜDÜR EMEKLİSİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranı yüzde 49,25 oranında hesaplandı. Genel Müdür emeklisi maaşı da merak konusu oldu. Peki, Genel Müdür memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?

GENEL MÜDÜR EMEKLİSİ 2024 MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memurların maaşına yapılacak zam merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla yeni zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklileri refah payı hariç yüzde 49,25 zam oranı alacak. Genel Müdür emeklisi vatandaşların maaşı da 47 bin 437 lira 25 kuruş olacak.