KAPICI MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı kapıcı, apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI KAPICI MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK'in 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n en düşük memur maaşını da kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki Zamlı kapıcı, apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

2024 ZAMLI KAPICI, ARATMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre kapıcı maaşları, 17 bin 2 TL'ye yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI

💰2023 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.004 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL İşverene maliyeti: 4203.56 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 3.577,5 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.943 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.558,4 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.029,5 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 1.404,06 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 1.300,99 TL