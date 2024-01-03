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BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lise, üni mezunu bekçi maaş zammı

BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Asgari ücrete 2024 yılında yüzde 49 oranında zam yapılmasının ardından enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zam oranı da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı verilere göre 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla zamlı bekçi maaşlarının kaç TL olacağı da netlik kazanırken arama motorlarında sorgulanan 'Bekçi maaşı son dakika 2024, Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?Lise, üni mezunu bekçi maaş zammı' konularını haberimizde derledik. İşte 2024 zamlı bekçi maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lise, üni mezunu bekçi maaş zammı

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | | TÜİK'in 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n en düşük memur maaşını da kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lise, üni mezunu bekçi maaş zammı ne kadar? İşte detaylar...

2024 ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli olacak. Temmuz ara zammıyla birlikte yüzde 17,55 ve 8.077 TL seyyanen zam alan bekçilerin maaşı, şöyle olmuştu:

Bekçi

2023 Ocak - Temmuz maaşı: 15.170 ₺

2023 Temmuz - Aralık maaşı: 25.909 (%17,55 + 8077)₺

2024 ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı bekçi maaşlarının Ocak ayının 15'inde yatırılacağı öngörülüyor.

Diğer memurların 2024 zammından önceki maaşları ise şöyle:

Şube Müdürü (üni. mezunu - 1/4): 32.451 ₺

Memur (üni. mezunu - 9/1): 22.938 ₺

Uzman Öğretmen (1/4): 29.538 ₺

Öğretmen (1/4): 26.654 ₺

Başkomiser (3/1): 32.626 ₺

Polis Memuru (8/1): 29.525 ₺

Uzman Doktor (1/4): 37.162 ₺

Hemşire (üni. mezunu - 5/1): 26.440 ₺

Mühendis (1/4): 33.122 ₺

Teknisyen (lise mezunu - 11/1): 23.538 ₺

Profesör (1/4): 48.411 ₺

Araştırma Görevlisi (7/1): 91.761 ₺

Vaiz (1/4): 27.620 ₺

Avukat (1/4): 31.562 ₺

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