Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor? Milli Piyango bileti satışı BİTTİ Mİ?

Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili çekilişiyle birlikte bu yılın büyük ikramiyesi 400 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor? Milli Piyango bileti satışı bitti mi? sorguları yapılıyor. Son bilgileri sizler için derledik.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇA KADAR SATILIYOR?

Biletler 31 Aralık günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.