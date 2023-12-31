PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 | 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık pasaport ne kadar? Defter bedeli, harç ücreti ve istenen belgeler

PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 | Yurt dışına çıkmak isteyen kişilere gerekli belgeler arasında en önemlisi olan pasaport, defter bedellerinin güncellenmesinin ardından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Güncel 2024 pasaport ücretleri bilgisi de merak ediliyor. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık olmak üzere değişen pasaport ücretlerini araştıran vatandaşlar için harç bedeli ve pasaport ücretlerini haberimizde derledik.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini pasaport ücretleri de belli oldu.

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

6 AY, 1 YIL, 2 YIL, 3 YIL, 10 YIL PASAPORT NE KADAR?

💰6 Aylık Pasaport Harç Bedeli: 2,431 TL

💰1 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 3.188 TL

💰2 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 4,705 TL

💰3 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 6,350 TL

💰4-10 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 8,625 TL

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

🔶Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

🔶Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

🔶Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

🔶Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

🔶Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

🔶Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)