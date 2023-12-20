11. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi durumuna etkisini açıklayınız.

olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti'nin artık Kanuni Sultan Süleyman

bir gerileme ifade etmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini "Caesar" ünvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar

yerler üzerindeki iddialarından vazgeçmiştir. Bu durum, Habsburglar karşısında Osmanlılar için açıkça

Buna göre Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında gerçekleştirdiği faaliyetlerin temel amacını yazınız.

Devrin hükümdarı Sultan III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Dönemin ünlü şairi

Nedim'dir. Bu devir zevk ve eğlence dönemi olarak görülmekle beraber aslında yeni bir anlayışla Avrupa ile

yakınlaşma dönemi olarak da kabul edilir. Bu dönemde Avrupa örnek alınarak ilk Batı tarzı ıslahatlar gerçekleştirilmiştir.

Bu paragrafta Osmanlı tarihinin hangi dönemi hakkında bilgi verilmiştir?