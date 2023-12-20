11. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

11. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 11. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '11. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
11. SINIF 2. ORTAK SINAV EDEBİYAT ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Cumhuriyet Dönemi "millî-dinî duyarlılıkları yansıtan hikâye anlayışı''nın özelliklerine uygun bir hikâye
kesiti yazınız. Yazdığınız metin aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.
Verilen Hikâye Anlayışına Uygunluk - Metnin Türüne Özgü Dil ve Anlatım Özelliklerini Kullanma - Metnin Türüne Özgü Yapı Unsurlarını (olay/
durum, şahıs, zaman, mekân) Kullanma - İmlâ ve Noktalama Kurallarına Uygunluk
- Silkin ve sakin ol, dedim avare gönlüme,
Eylül ferahlığında giderken Çubuklu'ya,
Geçmiş, geçen veya gelecek vakti duymadan,
Aheste çek kürekleri mehtab uyanmasın!
Bu bentteki altı çizili sözlerin hangi edebî sanata örnek oluşturduğunu belirleyerek bu edebî sanatın
anlama katkısını değerlendiriniz.
- Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...
Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu dizelerde "saf şiir" anlayışının iki özelliğini tespit ederek yazınız.
- • Milliyyeti nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı Frenge tebaiyyet yeni çıktı
(efkâr-ı Frenk: Batılı düşünce.
nisyan etmek: Unutmak.
tebaiyyet: Uyma.)
• Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi!
(düşmen: Düşman.
dest-i a'dâ: Düşman eli.
heva vü heves: Boş istek ve heves.)
Tanzimat I. Dönem şiirinden verilen bu dizelerden hareketle Tanzimat I. Dönem şiirinin biçim ve içeriğine dair birer özellik belirleyerek yazınız.
Biçim: ...............................................................................................................................................................
İçerik: ...............................................................................................................................................................
- Aşağıdaki dizeleri ögelerine ayırarak ayırdığınız bu ögelerin ne olduğunu dizeler üzerinde gösteriniz.
Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular,
Mahzun hudutların ötesinden akan sular,
Gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- sin x = a + 5 /1 olduğuna göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz.
- Şekildeki ABC üçgeninde AB = = 3 3 birim A , C b 4 irim ve BC = 7 birimdir. Buna göre m B_ i %AC 'nün kaç derece olduğunu bulunuz.
- Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu f x^ h = -5 2cos x biçiminde veriliyor.
Buna göre f fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın koordinatlarını bulunuz.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV FİZİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV KİMYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 12Mg atomunun temel hâl elektron diziliminde manyetik kuantum sayısı sıfır olan kaç tane elektron
bulunduğunu orbital şemasını göstererek yazınız.
- Aynı periyotta bulunan ve asal gaz olmadıkları bilinen X, Y ve Z elementlerinden metalik aktifliği en büyük
olan Y, elektronegatifliği en büyük olan X elementidir.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom yarıçaplarını gerekçelendirerek karşılaştırınız.
- 16S, 18Ar ve 29Cu elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerini yazarak bu elementleri metal, ametal
ve asal gaz olarak sınıflandırınız.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV COĞRAFYA ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Atmosferde karbon üretiminin gerçekleştiği başlıca durumları yazınız.
- Türkiye'deki geçici kır yerleşmelerinden beşini yazınız
- Bazı sanayi kuruluşlarının yer seçiminde tüketim merkezlerine yakınlık göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu durumun sebeplerini açıklayınız.
- Kahvenin ana vatanı Etiyopya'nın Kaffa Bölgesi olmasına rağmen dünyanın farklı ülkelerinde de
üretilmeye başlanmasının üretim, dağıtım ve tüketim ile ilişkisini açıklayınız.
- Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artmasının ekonomiye sağlayacağı faydaları açıklayınız.
- Türkiye'de mekânsal gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan bölgesel kalkınma projelerini yazınız.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV TARİH ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan'da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında
iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı'ndan, Habsburglarda kalan
yerler üzerindeki iddialarından vazgeçmiştir. Bu durum, Habsburglar karşısında Osmanlılar için açıkça
bir gerileme ifade etmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini "Caesar" ünvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar
olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti'nin artık Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi'ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir.
Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi durumuna etkisini açıklayınız.
- 1718 Pasarofça Antlaşması sonrası Avusturya, doğuya yönelerek Balkanlara inmeye başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Balkanlardaki bazı kaleleri güçlendirdi. Eflâk ve Boğdan'ı devlete daha bağlı hâle getirmek için İstanbul'daki Fenerli Rumların ileri gelenlerini buralara yönetici olarak atadı. Balkanlarda yaşayan
halkın vergi yükü azaltıldı.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında gerçekleştirdiği faaliyetlerin temel amacını yazınız.
- XV. yüzyıl sonlarında, önce İtalya'da başlayıp daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan ve edebiyat, resim, müzik, bilim alanlarında görülen yenilik ve gelişmelere ne ad verilir?
- Uluslararası ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı Devleti'nin para birimi olan akçenin değer kaybetmesi ve Osmanlı Devleti'nde pahalılığın artması gibi durumların ortaya çıkmasında dünyada yaşanan hangi gelişme etkili olmuştur?
- Osmanlı Devleti'nde 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen dönemdir.
Devrin hükümdarı Sultan III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Dönemin ünlü şairi
Nedim'dir. Bu devir zevk ve eğlence dönemi olarak görülmekle beraber aslında yeni bir anlayışla Avrupa ile
yakınlaşma dönemi olarak da kabul edilir. Bu dönemde Avrupa örnek alınarak ilk Batı tarzı ıslahatlar gerçekleştirilmiştir.
Bu paragrafta Osmanlı tarihinin hangi dönemi hakkında bilgi verilmiştir?
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- "Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip
buna göre şekillendirildiğinde" (Tekvir suresi, 5-7. ayetler)
Bu ayetlerde ahiret hayatının aşamalarından hangilerine değinildiğini yazınız.
- Bir kişi vefat ettiğinde cenaze usulüne uygun yıkandıktan sonra yapılan işlem nedir? Kısaca açıklayınız.
- "Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız.
Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde 'Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona
döneceğiz.' derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da
bunlardır." (Bakara suresi, 155-157. ayetler)
Bu ayetleri "dünya ve ahiret ilişkisi" bakımından açıklayınız.
- "Allah'a yemin olsun ki Güneş'i sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler asla davamdan vazgeçmem."
Bu hadis ile Hz. Muhammed'in (sav) hangi özelliğinin ön plana çıktığını yazınız.
- "Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik)." (Ahzâb suresi, 46. ayet)
Bu ayetteki altı çizili kelimede Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevlerinden hangisine değinilmiştir? Kısaca açıklayınız.
- Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin yapılmasını emreden ayetler bulunmasıyla birlikte nasıl yapılacağına dair
detaylar yer almamaktadır. Bunun için Hz. Peygamber "Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle haccedin."
buyurmuştur.
Bu metinde Hz.Muhammed'in (sav) peygamberlik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Kısaca açıklayınız.
- Müslüman kültüründe "Ali, Hasan, Hüseyin; Fatma, Rukiye, Ümmü Gülsüm" isimlerinin
yaygın olarak kullanılmasının sebebini yazınız.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Write down a paragraph including at least five sentences about your interests and abilities (sports,
books, music, art etc).
- Read the text and answer the questions.
People were healthier in the past because they used to be more active. The food they used to eat was
also natural. However, nowadays, people do everything faster and easier than they did in the past by using
machines, and the food they eat has genetic modifications.
a. Why were people healthier in the past?
b. How do people do their work faster and easier nowadays?
- Read the statement and write down at least two sentences about the communication ways of
people in the past to continue the text.
People didn't use to have many technological devices to communicate. ----
- Write down a paragraph putting the statements about Aziz Sancar into the correct order.
➜ Afterwards, he graduated from Istanbul University Faculty of Medicine.
➜ Aziz Sancar was born in 1946 in Savur, Mardin.
➜ He completed his primary and secondary education in Mardin.
➜ After working as a doctor for two years in Savur, he did his doctorate at the University of Texas in
Molecular Biology, on DNA repair.
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11. SINIF 2. ORTAK SINAV FELSEFE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Aristoteles'e göre mutluluk ruhun amacıdır. Bu amaca uygun davranış ise erdeme uygun olan davranıştır. Ona
göre erdemin ne olduğunun bilinmesi kolay olmadığından araştırılması gerekir. Erdemin ne olduğunu araştıran
Aristoteles, insan eylemlerindeki aşırılık veya eksikliğin iyi olmadığını ve insanı mutsuz ettiğini belirtir.
Bu parçadan hareketle Aristoteles'in "altın orta" görüşünü örnek vererek açıklayınız.
- Herakleitos'un "Her şey akar." ve "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." argümanlarını felsefi açıdan yorumlayınız.
- MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyılda dinî inanç ile felsefi düşüncelerin kaynaşması yaşanmış ve felsefenin tüm
alanlarında din etkili olmaya başlamıştır. Bu durum felsefenin yanında bilimin de dışlanmasına neden olmuştur. Felsefe ve bilim merkezleri bir bir kapatılmıştır.
Buna göre MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklayınız.
- İslam kelamcıları, Kur'an-ı Kerim'i delil göstererek akıl ile inancı uzlaşı içinde görmüşlerdir. Bu bağlamda
hakikatin de akıl ile bilinebileceğini belirtmişlerdir. İnsanın; kendisinin, çevresinin, yaratıcının ve yarattığı her
şeyin bilgisine akılla ulaşabileceğini düşünmüşlerdir. Allah'ın akla aykırı bir düzen kurmadığını ve insana
akılla sorumluluk verdiğini vurgulamışlardır.
Bu parçada ifade edilen İslam felsefesi özelliğini yazınız.
- İmam Gazali "Maddi şeylerin bilgisi göz ve kulak gibi duyu organları ile tahsil edilir. Manevi şeylerin bilgisi
ise kalbin algılamasıyla hâsıl olur." demiştir.
Bu sözden hareketle İmam Gazali'nin bilgi görüşünü açıklayınız.
- • Farabi, erdemli hayatın ahlaki açıdan ideal bir devlette gerçekleşeceğini ileri sürer.
• İbni Haldun, devleti yönetenlerin toplumun faydası için hareket etmesi gerektiğini belirtir.
Buna göre Farabi ve İbni Haldun'un görüşlerini devlet ve ahlak ilişkisi bağlamında açıklayınız.
11. SINIF FELSEFE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN