A1-A2 Seviye İngilizce Sertifika Programı e-DEVLET | A1-A2 Seviye İngilizce Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

A1-A2 Seviye İngilizce Sertifika Programı - Online İngilizce Kursu A1-A2 Seviye, başlangıç seviye İngilizce öğrenmek isteyen kişilere yönelik temel düzeyde bilgi veren bir online eğitim programıdır. Bu kursa katılanlar, A1-A2 seviyesinde İngilizce dilinin gramer yapısı hakkında temel bilgi edinecek ve bu dilde temel düzeyde iletişim kurabilecektir. Ayrıca yabancı dil bilgisini öz geçmişlerine eklemek isteyenler için bu eğitime katılmak oldukça avantajlıdır çünkü kurs sonunda katılımcılara İngilizce A1 ve A2 seviyeleri için sertifika verilmektedir.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Bu belge ile kişi, CV'sini zenginleştirmiş olur ve iş başvurularında rakiplerinden daha avantajlı bir konuma gelerek işe alınma olasılığını arttırmış olur. İngilizce bilgisinin ön koşul olarak sunulduğu staj ve eğitim başvurularında da Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sertifikası sahibi olmak büyük önem taşır.

ONLİNE A1-A2 SEVİYE İNGİLİZCE KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda sertifika almak için kişinin final sınavına katılması gerekmektedir. Sınavda başarılı olup gereken puanı alan kursiyerlere sertifika verilmektedir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonucunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, fiziksel olarak kursiyerin adresine gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için herhangi bir kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama sonucunda görüntülenebilmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görüntülenme süresi, sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içerisinde gerçekleşmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

ONLİNE A1-A2 SEVİYE İNGİLİZCE KURSU SONUNDA KAÇ SERTİFİKA ALIYORUM?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu tamamlandıktan sonra aşağıdaki sertifikalar alınır.

Uluslararası Geçerli Sertifika: Online İngilizce Kursu'nun tamamlanmasının ardından katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir eğitim sertifikası verilmektedir. Bu sertifika, katılımcının belirli bir İngilizce seviyesini başarıyla tamamladığını ve temel düzeyde dil becerilerine sahip olduğunu kanıtlar. Üniversite Onaylı Sertifika: Bu sertifika, öğrencinin üniversite tarafından onaylanmış bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ve ilgili düzeyde İngilizce becerilerine sahip olduğunu kanıtlar. Öğrenci bu sertifikayı e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir. Boğaziçi Enstitüsü Onaylı Sertifika: Enstitü onaylı sertifika, katılımcının belirli bir İngilizce seviyesini başarıyla tamamladığını ve Boğaziçi Enstitüsünün standartlarına uygun şekilde İngilizce becerilerine sahip olduğunu gösterir.

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu Konu Başlıkları

Geniş zaman kalıplarını,

Have got/has got kurallarını,

There is/there are kurallarını,

İyelik sıfatlarını ve zamirlerini,

Sayılabilen ve sayılamayan isimleri,

Tekil ve çoğul kelimeleri,

A, an ve the kavramlarını,

Sahiplik ekini,

Should, must ve have to/has to kavramlarını,

Saatleri ifade etmeyi,

Yer edatlarını.

A1-A2 SEVİYE İNGİLİZCE KURSU SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün öğrenci paneli üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle sınava girecek kişilerin aktif bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefon veya bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir.

Sertifika sınavı, kurs programının tamamlanmasının ardından yapılır. Sınavda, kurs süresince öğretilen konulardan sorular yer almaktadır ve dikkatli bir şekilde dersleri takip eden katılımcılar için zorluk teşkil etmemektedir. Sınav çoktan seçmeli bir yapıya sahiptir ve katılımcının A1-A2 seviyesine ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alma hakkı kazanmaktadır.