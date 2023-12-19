B1 Seviye İngilizce Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | B1 Seviye İngilizce Eğitimi Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

B1 Seviye İngilizce Eğitimi Sertifika Programı - B1 Seviye İngilizce Eğitimi, orta öncesi düzeyde İngilizce öğrenmek isteyen kişiler için hazırlanan ve online dersler halinde sunulan bir eğitimdir. Bu kurs, B2 İngilizce Eğitimi'ne hazırlık niteliği taşımakta ve orta öncesi düzeyde iş İngilizcesi bilgisine sahip olmayı da sağlamaktadır. B1 Seviye İngilizce Eğitimi sayesinde katılımcılar, İngilizce seviyesini temelden orta öncesi düzeye çıkarır ve daha üst düzey kelimeleri kullanmaya başlar. B1 seviye İngilizce kelimeler öğrenmeyi, sözcük dağarcığını geliştirmeyi, uzun cümle kurmayı sağlayan bu kurs, iş hayatında ve sosyal yaşamda İngilizceyi belli düzeyde konuşmayı sağlar.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

B1 Seviye İngilizce Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin İngilizceyi orta öncesi düzeyde yani pre-intermediate seviyede öğrendiğini kanıtlamasını sağlar. Orta seviye İngilizce yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerilerinin geliştiğini kanıtlamak isteyen kişiler, aldıkları sertifika ile öz geçmişini güçlendirebilir. Online İngilizce kurs alan kişiler, iş başvurularında daha avantajlı olur. B1 Seviye İngilizce Sertifikası ise kişinin iş İngilizcesine belli düzeyde hakim olduğunu kanıtlamasını sağlar. Böylece kişi, iş dünyasında rakiplerinden bir adım önde olma fırsatı yakalar ve başvurduğu iş ilanlarında diğer adaylardan bir adım önde olur.

B1 SEVİYE İNGİLİZCE EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

B1 Seviye İngilizce Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sınava girmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerli sertifika, sınavı geçip sertifika almaya hak kazanan katılımcıların adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemi ile görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi, belgenin oluşturulmasını takip eden 25 gün içinde gerçekleşmektedir

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız B1 Seviye İngilizce Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

B1 SEVİYE İNGİLİZCE EĞİTİMİ SONUNDA KAÇ SERTİFİKA ALIYORUM?

B1 Seviye İngilizce Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

B1 Seviye İngilizce Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

Modals konusunu,

Present perfect continuous tense ve perfect simple tense arasındaki farkları,

Past continuous tense ile when ve while arasındaki farkları,

Orta düzeyde kullanılan iş İngilizcesini (business English),

Used to ve would kullanımlarını,

Be used to ve get used to farklarını,

If clauses konusunu,

Prefixes ve suffixes konusunu,

Past perfect tense ve simple past tense arasındaki farkları,

Before ve after kavramlarını,

Relative clauses konusunu,

B1 seviyesinde okuma ve dinleme egzersizlerini,

Bilmece ve bulmaca ile B1 seviye İngilizce bilgilerini pratik etmeyi.

B1 SEVİYE İNGİLİZCE EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

B1 Seviye İngilizce Eğitimi sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsü öğrenci paneli üzerinden online yani çevrim içi olarak yapılır. Sınavda çoktan seçmeli sorular sorulur, yani sınav test şeklinde yapılır ve sorular kolaydan zora doğru olacak şekilde belirlenmiştir.

Online B1 Seviye İngilizce Kursu bittikten sonra yapılan sertifika sınavında yalnızca derslerde anlatılan konulardan soru sorulmaktadır. Dersleri dikkatli bir şekilde dinleyen ve düzenli tekrar yapan kişilerin sınavda başarılı olma ve dolayısıyla sertifika kazanma ihtimali daha yüksektir.