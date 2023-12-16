BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 16 Aralık 2023

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

18:00 Bournemouth - Luton Town

18:00 Chelsea - Sheffield Utd

18:00 Man City - C. Palace

18:00 Newcastle - Fulham

20:30 Burnley - Everton

19:00 Le Havre - Nice

23:00 Lens - Reims

16:00 Celta Vigo - Granada

18:15 Ath. Bilbao - Atl. Madrid

20:30 Sevilla - Getafe

23:00 Valencia - Barcelona

7:00 Lecce - Frosinone

20:00 Napoli - Cagliari

22:45 Torino - Empoli

17:30 Mainz 05 - Heidenheim

17:30 Bochum - Union Berlin

17:30 Augsburg - B. Dortmund

17:30 Darmstadt 98 - Wolfsburg

20:30 RB Leipzig - Hoffenheim

18:00 Riyadh - Khaleej

21:00 Ittifaq - Taawon

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