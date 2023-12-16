BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 16 Aralık 2023

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
18:00 Bournemouth - Luton Town
18:00 Chelsea - Sheffield Utd
18:00 Man City - C. Palace
18:00 Newcastle - Fulham
20:30 Burnley - Everton
19:00 Le Havre - Nice
23:00 Lens - Reims
16:00 Celta Vigo - Granada
18:15 Ath. Bilbao - Atl. Madrid
20:30 Sevilla - Getafe
23:00 Valencia - Barcelona
7:00 Lecce - Frosinone
20:00 Napoli - Cagliari
22:45 Torino - Empoli
17:30 Mainz 05 - Heidenheim
17:30 Bochum - Union Berlin
17:30 Augsburg - B. Dortmund
17:30 Darmstadt 98 - Wolfsburg
20:30 RB Leipzig - Hoffenheim
18:00 Riyadh - Khaleej
21:00 Ittifaq - Taawon
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