Haberler Haberler Yarın okullar tatil mi? (13 ARALIK) | Yarın okul var mı?

Yarın okullar tatil mi? (13 ARALIK) | Yarın okul var mı?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil mi? sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılmaya başladı. 13 Aralık okullar tatil mi? sorguları artarken Meteoroloji'den de uyarılar geliyor. Önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklar düşüşe geçecek, kuvvetli yağış ve rüzgar da bekleniyor. Peki, yarın okul var mı? 13 Aralık okullar tatil mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yarın okullar tatil mi? (13 ARALIK) | Yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 ARALIK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, bugün okullar tatil mi? 13 Aralık okul var mı son dakika? İşte 13 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

13 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

13 Aralık Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 13 Aralık Çarşamba günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

13 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU KARA TESLİM

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinin; Batı Karadeniz'in doğusu ve Bolu çevrelerinin; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve (Ş.Urfa, Mardin dışında) Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİĞER
Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…
Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi
İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ligler ne zamana kadar ertelendi?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 - 19 ARALIK) | ŞOK indirimli ürünler listesi
FED faiz kararı ne zaman? 2023 Aralık faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 20:43
U19 Ligi'nde G.Saray Kopenhag'a farklı yenildi! U19 Ligi'nde G.Saray Kopenhag'a farklı yenildi! 19:59
Beşiktaş'ta moral yemeği gerçekleşti Beşiktaş'ta moral yemeği gerçekleşti 19:49
Nurper Özbar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak Nurper Özbar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak 19:39
Beşiktaş'ta moral yemeği düzenlendi! Beşiktaş'ta moral yemeği düzenlendi! 19:37
Beşiktaş'ta Bailly krizi! Beşiktaş'ta Bailly krizi! 19:19
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam 18:47
G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi 18:47
Kartal'da Lugano maçı hazırlıkları devam etti Kartal'da Lugano maçı hazırlıkları devam etti 17:03
Arda Güler'e büyük onur! En iyi 10 oyuncu... Arda Güler'e büyük onur! En iyi 10 oyuncu... 16:57
Şanlı'dan Meler'e yapılan saldırıya kınama Şanlı'dan Meler'e yapılan saldırıya kınama 16:56
UEFA'dan Karaoğlan'a görev UEFA'dan Karaoğlan'a görev 16:24