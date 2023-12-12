Ligler ne zamana kadar ertelendi? SÜPER LİG maçları ne zaman başlayacak? | SON DURUM

11 Aralık akşamı gerçekleştirilen Ankaragücü-Başakşehir maçı sırasında yaşanan saldırı sonrası TFF tarafından alınan kararla Süper Lig maçları süresiz olarak ertelendi. Futbolseverler ise ligler ne zamana kadar ertelendi? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

LİGLER NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig maçları son durum ile ilgili henüz farklı bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda ligler süresiz olarak ertelendi. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda haberimiz güncellenecektir