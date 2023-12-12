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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 - 19 ARALIK) | ŞOK indirimli ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar katalogda yer alan seçili ürünleri 13 - 16 Aralık tarihleri arasında indirimli olarak satın alabilecekler. ŞOK Market indirim kataloğu her hafta yenileniyor ve ilgiyle takip ediliyor. ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 13 - 19 Aralık kataloğu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:01
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