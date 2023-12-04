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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 4 Aralık okul var mı son dakika? - İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Aralık Pazartesi günü okulların hangi illerde okulların tatil edileceği öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bazı illerde yoğun yağış nedeniyle Valiliklerden okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama beklenirken arama motorlarında 'Bugün okullar tatil mi? 4 Aralık okul var mı son dakika? Bİlkokul, ortaokul, lise tatil mi?' sorgulamaları yapılıyor. 4 Aralık 2023 kar tatili olan iller ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 07:30
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 4 Aralık okul var mı son dakika? - İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 4 ARALIK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bugün içim kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki Bugün okullar tatil mi? 4 Aralık okul var mı son dakika? İşte 4 Aralık 2023 kar tatili olan iller...

4 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

4 Aralık Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 4 Aralık Pazartesi günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

4 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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