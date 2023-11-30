ARNAVUKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 30 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 30 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 30 Kasım Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH., ATATÜRK MAH., BAKLALI MAH, BALABAN MAH, BOLLUCA MAH., BOYALIK MAH, DURUSU MAH, FATİH MAH., HACIMAŞLI MAH, HARAÇÇI MAH., HİCRET MAH., KARABURUN MAH, KARLIBAYIR MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH., NENEHATUN MAH., SAZLIBOSNA MAH., TAYAKADIN MAH, TAŞOLUK MAH., TERKOS MAH., YAVUZ SELİM MAH., YENİKÖY MAH, YUNUS EMRE MAH., ÇİLİNGİR MAH., İMRAHOR MAH., İSLAMBEY MAH

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA VANA MONTAJI / DEĞİŞİMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 30/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 30/11/2023 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.