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SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR? | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kimdir? Aslen nereli? Kudüs'ü ne zaman fethetti?

Selahaddin Eyyubi, son dönemlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Yakında TRT 1'de dizisi de çıkacak olan Selahaddin Eyyubi'nin yaşamı ve savaşları merak konusu oldu. Kudüs Fatihi olarak da bilinen Selahaddin Eyyubi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:20
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SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR? | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kimdir? Aslen nereli? Kudüs'ü ne zaman fethetti?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yaşamı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında dizisi de yapılacka olan Selahaddin Eyyubi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle Kudüs'ü fethettiği savaş, yaşadığı dönem ve karakteri ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kimdir? Aslen nereli? Kudüs'ü ne zaman fethetti?

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, 4 Mart 1193 yılında dünyaya gelmiştir. Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 1187 yılında Kutsal Topraklar'ı Haçlılardan geri almak için bir ordu kurdu ve komutasındaki ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi ile Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'ın ordusunun büyük bir bölümünü yok etti. 2 Ekim 1187'de ise Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden alarak bölgedeki 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi ve kenti İslam dünyasına geri kazandırdı. Avrupalı Hristiyanlar, yaşadıkları bu yenilgiden sonra, Kudüs'ü tekrar hâkimiyetlerine geçirebilmek amacıyla III. Haçlı Seferi'ni düzenlediler. Selahaddin Eyyubi, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlı devletlerine karşı Müslüman askerî harekâtına öncülük ve liderlik etti. 7 Eylül 1191 tarihinde gerçekleşen Arsuf Muharebesi'nde İngiliz Kralı I. Richard'a yenildiyse de, onunla yaptığı Ramla Antlaşması sayesinde Kudüs'ü muhafaza etti. Selahaddin Eyyubi, 1169'da Mısır'daki Fâtımî hâlifesinin veziri oldu. 1171'de ise Şii Fâtımî Hâlifeliği'ni feshedip Fâtımîler Devleti'ni yıkarak kendini "Mısır Sultanı" ilan etti ve İslam hilâfetini, Bağdat'ta bulunan Sünni Abbâsî Hâlifeliği'ne bağladı. Bu olaydan sonra Mısır'da kendi bağımsız hanedanlığını kuran Selahaddin, kısa sürede topraklarını genişletti. Kurmuş olduğu saltanat, gücünün doruğunda iken Mısır, Suriye, Irak, Cezire (Yukarı Mezopotamya), Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleri ve Nubia'yı kapsıyordu. Selahaddin Eyyubi, 1187'de kutsal şehir Kudüs'ü 88 yıl süren Hristiyan egemenliğinden kurtarıp Müslüman dünyasına katmasıyla ve III. Haçlı Seferi'nde Haçlı devletlerine karşı verdiği mücadelesiyle Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür hâline geldi, kahraman olarak görüldü ve "Kudüs Fâtihi" olarak anıldı. Ayrıca Selahaddin Eyyubi'nin, "iki kutsal caminin hizmetkârı" unvanına sahip olan ilk kişi olduğu düşünülmektedir.

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