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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı başlıyor. Ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında hizmet veren şirketin SPK onaylı izahnamesi yayımlanırken halka arza ilişkin detaylar da belli oldu. Peki 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir? Hangi bankalarda var? Hisse fiyatı ne kadar? Borsa kodu ne? Eşit mi oransal mı? 1000 Yatırımlar Holding halka arzına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:50
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ | Ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında hizmet veren 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylandı. 14 - 15 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek olan şirketten hisse almak isteyenler arama motorlarında '1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı 1000 Yatırımlar Holding halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

💰2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL)

💰3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL)

💰3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL)

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

1000 Yatırımlar Holding AŞ, 14 - 15 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu BINHO oalrak belirlendi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ ARACI KURUM HNAGİSİ?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz aracı kurumu A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.

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