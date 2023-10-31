Haberler Haberler ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

Şişli'de 31 Ekim Salı günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Şişli elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 31 Ekim 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Şişli'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Şişli 31 Ekim Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİŞLİ'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÜN, BİLGE, ESENLER, FULYA BAYIRI, KOZACIK, MEHMETÇİK, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
SON DAKİKA Fred sakatlık son durumu nasıl? Pendik maçında sakatlandı! Fenerbahçe Fred sakatlığı kaç gün, ne zaman dönecek, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Başkan Erdoğan'dan KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Flaş G.Saray sözleri! "F.Bahçe'de oynarken..."
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray'a transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
Burak Özçivit ile Cristiano Ronaldo bir araya geldi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Son durumu... Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Son durumu... 14:17
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı 13:51
Efsanelerden Avcı’ya destek Efsanelerden Avcı’ya destek 13:26
James Harden'ın yeni takımı belli oldu James Harden'ın yeni takımı belli oldu 13:14
Flaş G.Saray sözleri! "F.Bahçe'de oynarken..." Flaş G.Saray sözleri! "F.Bahçe'de oynarken..." 13:13
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? 13:13
Daha Eski
Tuzlaspor - Çankaya FK maçı ne zaman? Tuzlaspor - Çankaya FK maçı ne zaman? 13:11
Beşiktaş'ın Ghezzal sorunu! Beşiktaş'ın Ghezzal sorunu! 13:01
Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçı ne zaman? Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçı ne zaman? 13:00
Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? Menemenspor - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? 12:58
Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman? Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman? 12:55
Kasımpaşa - Aksarayspor maçı CANLI İZLE Kasımpaşa - Aksarayspor maçı CANLI İZLE 12:53