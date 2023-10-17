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YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU 2023 SON DAKİKA

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONEL ALIMI - Yüksek Seçim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. İstihdam edilmek üzere 15 bilişim personeli sözleşmeli olarak alınacak. Peki, YSK sözleşmeli personel alımı ne zaman? YSK personel alımı nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:41
YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU 2023 SON DAKİKA

YÜKSEK SEÇİM KURULU İŞ İLANI - YSK, 15 bilişim personeli alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, istihdam edilmek üzere kadroya 15 personel alımı yapılacak. İlanın ardından detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, YSK sözleşmeli personel alımı ne zaman? YSK personel alımı nereden ve nasıl yapılır?

YSK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Personel alımı için başvurular 22 Eylül'de başlayacak.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 15 personel alımı başvurusu e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. 3 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ardından özel ve genel şartları sağlayan adaylardan yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacak.

100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK!

Sözlü olarak tek aşamada yapılacak sınavda mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyona yönelik uzmanlık konuları değerlendirilecek. 100 tam puan üzerinden yapılacak sözlü sınavın ardından puan sıralamasına göre asil ve yedek adayların yer aldığı nihai başarı sırası YSK'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Sınavı kazanan her bir adaydan güvenlik soruşturması uygun olmayanlarla sözleşme imzalanmayacak.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

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