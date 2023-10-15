TENEFFÜS SÜRESİ UZADI MI 2023? | Okullarda teneffüs kaç dakika, dersler kaç dakika?

TENEFFÜS SÜRESİ UZADI MI 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan değişikliklerle, sınıf geçme puanı 45'ten 50'ye, Türkçe dersi içinse 70'e çıkarıldı. Sınıf geçme için gerekli not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin geçme ya da kalmalarında son kararı öğretmenler kurulunun vermesine karar verildi. Teneffüs süreleri için de düzenlemenin yer aldığı yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teneffüs ve ders süreleri merak ediliyor. İşte detaylar...

OKULLARDA TENEFFÜS KAÇ DAKİKA, DERSLER KAÇ DAKİKA?

Okullarda 40 dakikalık ders süresi aynı kalırken tekli eğitim yapılan yani eğitim süresi 09.00-15.00 saatleri arasında olan okullarda 10 dakika olan teneffüs süresi 15 dakikaya çıkarıldı.

Öğrencilerin sabah beslenmesi için 5 teneffüsten birinin de en az 20 dakika olacağı belirtildi. Öğle arasına ise yine 40 dakika ayrılacak. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler en az 10 dakika olacak.

SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bilgilere göre sınıf geçme notu yükseltildi. Daha önce 45 olan sınıf geçme notu, Türkçe dersi için 70'e çıkarılırken, kalan dersler için 45'ten 50 puana yükseltildi. Gelişmeyi daha önceden Bakan Yusuf Tekin duyurmuştu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK ZORLAŞTI

Buna göre 5, 6, 7 ve 8'inci sınıftan oluşan ortaokullarda Türkçe dersinde iki dönem ortalaması 70'in altında kalanlar başarısız sayılacak, yani takdir ve teşekkür alamayacaklar. Ayrıca bu öğrenciler için sınıfta kalmanın yolu da açılıyor. Bu durumdaki öğrencilerin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerine sene sonunda toplanacak öğretmenler kurulu karar verecek. Türkçe dışındaki dersler için ise geçme ortalaması 45'ten 50'ye yükseldi.

ÖĞRETMENLER KURA İLE SEÇİLECEK

Önceki yönetmeliğe göre ilkokul ve ortaokulda kayıt sırasında şube ve öğretmen seçimi okul yöneticilerinin inisiyatifindeydi. Yeni kararla, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden kuraya girecekler. Öğrencinin hangi şubede hangi öğretmen tarafından eğitim göreceği o kura sonucunda belirlenecek. Veliler yılda bir kereye mahsus olmak üzere şube ve öğretmen değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu taleple ilgili kararı ise okullardaki rehberlik servisinin görüşü belirleyecek.