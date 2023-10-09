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İTALYAN YAZI (Made In İtaly) KONUSU NEDİR? - İtalyan Yazı filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda James D'Arcy'nin oturduğu 2021 yapımı filmi İtalyan Yazı televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Başrolünde Micheál Richardson'un yer aldığı film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İtalyan Yazı filmi konusu nedir? İtalyan Yaz filmi oyuncuları kim? Nerde çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 15:40
İTALYAN YAZI (Made In İtaly) KONUSU NEDİR? - İtalyan Yazı filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

İTALYAN YAZI KONUSU NEDİR? - 2021 yapımı İtalya'nın Toscana bölgesinde çekilen İtalyan Yazı, televizyon ekranlarında gösterilmesiyle birlikte seyircilerinden tam puan aldı. Başrollerini Micheál Richardson ve Valeria Bilello'nun paylaştığı sevilen film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İtalyan Yazı filmi konusu, oyuncuları?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

İTALYAN YAZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Made In Italy, karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra'dan İtalya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Sanatçı olan Robert, oğlu Jack ile vefat eden karısından miras kalan evin satışını gerçekleştirmek için Londra'dan İtalya'ya gider. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.

İTALYAN YAZI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Liam Neeson
  • Micheál Richardson
  • Lindsay Duncan
  • Valeria Bilello
  • Yolanda Kettle
  • Souad Faress
  • Marco Quaglia
  • Gian Marco Tavani

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