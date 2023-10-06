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6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim resmi tatil mi? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi?

6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle şehir işgalden kurtulmuştur. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılında resmi tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim'de bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 07:51 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 08:21
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim resmi tatil mi? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim 1923 yılında Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. Her yıl 6 Ekim böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanmaya başlandı. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılında resmi tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından arama motorlarında 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim'de bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma günü resmi tatil değildir.

6 EKİM 'DE BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma günü resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler hizmet verecek.

6 EKİM'İN ÖNEMİ

Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekilmesiyle 13 Kasım 1918'de İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ardından 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, İtilaf Devletleri 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u terk etmiştir. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle şehrin işgali resmen sona ermiştir.

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