Haberler Haberler "TÜRK LİRASI OYUNA GERİ DÖNDÜ" - ABD'li finans devi Goldman Sachs bu yorumu yaptı

"TÜRK LİRASI OYUNA GERİ DÖNDÜ" - ABD'li finans devi Goldman Sachs bu yorumu yaptı

Ekonomi politikasında yön değişikliğinin ardından büyüme tahminin yükselmesi, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi hakkındaki olumlu yorumlarını artırdı.ABD'li finans devi Goldman Sachs, 'Türk Lirası oyuna geri döndü' başlıklı raporunda döviz kurundaki kısa vadeli baskının hafiflediğine dikkat çekti. Bu hamle ile birlikte TL'de yüksek getirinin sürdürülebileceğini ifade eden Sachs'ın raporunda yatırımcılara önemli ipuçları yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:20
"TÜRK LİRASI OYUNA GERİ DÖNDÜ" - ABD'li finans devi Goldman Sachs bu yorumu yaptı

ABD'nin çok uluslu yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisi hakkında yayımladığı raporla yatırımcıların dikkatini çekti.Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmesinin değerlendirildiği raporda, Türk lirasında kazancın geri döndüğüne işaret edildi. "Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir" ifadelerinin yer aldığı raporda, politika faizindeki değişiklikler yatırımcıların gözünden de değerlendirildi.

FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ SACHS RAPORUNDA

Sabah'ın haberine göre, Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedilen raporda, "Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı." denildi.

"TL'DE KAZANÇ GERİ DÖNDÜ"

Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi.

Öngörülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomistlerimizin 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir.

"TL'DE YÜKSEK GETİRİ"

Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir.

Politika faizindeki son artış, mevduat faizlerinin daha fazla artacağına işaret ediyor. Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor.

Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor."

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