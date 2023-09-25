BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 EYLÜL 2023 | Bu Salı BİM'de çay, kahve, temizlik malzemeleri indirimde!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 EYLÜL 2023 | Her hafta Salı ve Cuma günleri resmi internet sitesinden yayımlanarak vatandaşlara duyurulan BİM'in indirimli ürünleri, bu hafta da raflardaki yerini aldı. 26 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere gıda ve temizlik malzemelerinde inanılmaz indirimlere giden zincir marketler kuruluşunda 26 Eylül 2023 Salı günü indirime girecek aktüel ürünleri sizler için derledik.

BU SALI BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta içi: 09:00-21:00 Hafta sonu: 09:00-21:00

Dini bayramların ilk günü BİM marketleri kapalıdır. Ancak, diğer bayram günleri ve resmi tatillerde BİM marketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir.