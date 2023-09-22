SpaceX Starlink Türkiye müşteri temsilciliği şartları neler?

Gerçekleştirdiği farklı projeleriyle adından sürekli söz ettiren Elon Musk, sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX aracılığıyla Türkiye'de "Starlink" internet hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın birçok noktasında internet sağlayan Starlink şimdi de Türkiye'de hizmet sağlayacak. Yıllardır Türkiye'ye ne zaman geleceği konuşuluyordu.

Türkiye'ye geleceği konuşulan Starlink için beklenen tarihleri bir iki kez ertelenmişti. Ancak 2024 yılında SpaceX'in Türkiye'de internet hizmeti sağlamasına kesin gözle bakılıyor.

Hatta Starlink'in resmi internet sitesindeki hizmet haritasında Türkiye için uydu interneti 'Yakında gelecek' olarak tanımlanıyor. Diğer iki tanım ise 'Mevcut' ve 'Bekleme listesinde' olarak görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Elon Musk, Başkan Erdoğan ile görüşmeler sağlamıştı. Bu görüşmede ABD'nin New York eyaletinde bulunan Türkevi'nde SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk ile yapılan toplantıda Erdoğan, Starlink hizmetinin başlatılmasını istedi.

ELON MUSK'IN UZAY ŞİRKETİ SPACEX, TÜRKÇE BİLEN TEMSİLCİSİ ARIYOR

Sabah'ın haberine göre, SpaceX'in açtığı iş ilanındaki detaylara baktığımızda, işe alınacak temsilcinin günde 10 ila 12 saat kadar çalışacağını ve vardiyalı bir düzende yaşayacağını görüyoruz. Ayrıca bu personelin çalışma saatleri içerisinde SpaceX ofisinde olması gerekecek. Müşterilerin yaşayacağı problemleri anlamak, bunlara çözüm üretmek ve memnuniyeti artırmak gibi hemen her şirketin isteyeceği şartlar da SpaceX tarafından talep ediliyor.

Starlink için Türkiye müşteri temsilciliği yapacak kişi, saat başına 24,50 dolara kadar para kazanabilecek. Bu da günlük ücretin 294 dolara kadar çıkabileceğini gözler önüne seriyor. Bu paranın Türkiye'deki karşılığının 8.000 TL olduğunu belirtelim.

Starlink için Türkiye müşteri temsilciliği yapacak kişi toplmada aylık 120 bin TL maaş alacak.