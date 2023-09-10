KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Hayat hikayesiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Rabia Birsen Güvercin'in kararı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun açılmasının ardından yarışmayı takip eden izleyiciler, soruyu ve sorunun cevabını araştırmayı başardı. Ayrıca 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başaran Rabia Birsen Güvercin'in kim olduğu da arama motorlarında aratılıyor. İşte konu hakkında tüm bilgiler...