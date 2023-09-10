Haberler Haberler KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

ATV ekranlarının en çok sevilen ve izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şu ana kadar sadece 3 kez 1 milyonluk soru açtırılabildi. Sadece bir yarışmacı 1 milyon TL'lik ödülün sahibi olurken, Rabia Birsen Güvercin'in açtırmayı başardığı 1 milyon TL'lik soru da merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, arama motorlarında "Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru" ve "Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı" cümlelerini arama motorlarında aratmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 21:40
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Hayat hikayesiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Rabia Birsen Güvercin'in kararı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun açılmasının ardından yarışmayı takip eden izleyiciler, soruyu ve sorunun cevabını araştırmayı başardı. Ayrıca 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başaran Rabia Birsen Güvercin'in kim olduğu da arama motorlarında aratılıyor. İşte konu hakkında tüm bilgiler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

Rabia Birsen Güvercin geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyledi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL değerindeki soru...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

SORU: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

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