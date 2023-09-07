Amazon Prime Gaming Eylül ayı oyunları belli oldu!

Amazon, Prime üyelerine özel her ay yeni oyunları ve DLC'leri (indirilebilir içerik) ücretsiz olarak abonelerine ulaştırıyor.
Oyunseverler, Eylül ayında Amazon'un hangi oyunları dağıtacağını merak ediyordu.
Amazon Prime Gaming bu ay futbol simülasyonu heyecanını soluksuz yaşatan ve futbol severlerin beğeniyle oynadığı Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak dağıtıyor.
Amazon Prime Gaming'in Eylül ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ise şöyle;
7 EYLÜL
Football Manager 2023
14 EYLÜL
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 EYLÜL
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
Shotgun King: The Final Checkmate
28 EYLÜL
Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition
Hundred Days: Winemaking Simulator
AMAZON PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?
Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satışa sunuluyor. Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber gelmektedir.
FM 2023 NASIL ALINIR?
Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming sitesini ziyaret ederek hesaplarına giriş yapmasının ardından Football Manager 2023'ü talep edebilir.
Epic Games istemcisi üzerinden indirilebildiği için kullanıcıların oyunu ücretsiz olarak yükleyebilmeleri için Epic Games hesaplarını Prime Gaming hesaplarına bağlaması gerekiyor.