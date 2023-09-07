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Amazon Prime Gaming Eylül ayı oyunları belli oldu!

Amazon Prime Gaming'in Eylül ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Amazon Prime Gaming, Eylül ayında ünlü futbol simülasyon oyunu Football Manager 2023'ü abonelerine ücretsiz olarak verecek. Peki Prime Gaming'den Football Manager 2023 ücretsiz olarak nasıl alınr? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:45
Amazon Prime Gaming Eylül ayı oyunları belli oldu!

Amazon, Prime üyelerine özel her ay yeni oyunları ve DLC'leri (indirilebilir içerik) ücretsiz olarak abonelerine ulaştırıyor.

Oyunseverler, Eylül ayında Amazon'un hangi oyunları dağıtacağını merak ediyordu.

Amazon Prime Gaming bu ay futbol simülasyonu heyecanını soluksuz yaşatan ve futbol severlerin beğeniyle oynadığı Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak dağıtıyor.

Amazon Prime Gaming'in Eylül ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ise şöyle;

7 EYLÜL

Football Manager 2023

14 EYLÜL

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 EYLÜL

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 EYLÜL

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

AMAZON PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?

Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satışa sunuluyor. Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber gelmektedir.

FM 2023 NASIL ALINIR?

Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming sitesini ziyaret ederek hesaplarına giriş yapmasının ardından Football Manager 2023'ü talep edebilir.

Epic Games istemcisi üzerinden indirilebildiği için kullanıcıların oyunu ücretsiz olarak yükleyebilmeleri için Epic Games hesaplarını Prime Gaming hesaplarına bağlaması gerekiyor.

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