HAZIRLIK OKUYAN KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ? | Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK yurt başvurusunda bulunabilir mi?

HAZIRLIK OKUYAN KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ? | 3,5 milyon kişinin katılım sağladığı YKS sınavının ardından tercih sonuçları açıklanan adaylar, KYK yurdu için araştırmalarını hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 29 Ağustos'ta başladığını duyurduğu KYK yurtlarına başvurmak isteyen hazırlık sınıfı öğrencileri, arama motorlarında 'Hazırlık okuyan KYK yurdunda kalabilir mi? Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK başvurusunda bulunabilir mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

Üniversitelerin hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler KYK yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra KYK yurduna başvuracak adaylar için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinde şu bilgi yer almaktadır:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır."

KYK YURT BAŞVURUSU HER SENE TEKRARLANIYOR MU?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

OKULUM UZARSA KYK YURDUNA YENİDEN BAŞVURU YAPMAM GEREKİR Mİ?

Resmi Gazete'de 9 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin yedinci bölümünün 'Yurtlarda barınan öğrenciler' kısmının geçici maddesinde, öğrencilerin istemeleri durumunda yurtlarda kapasite varsa bir yıl daha kalabileceklerini belirten açıklama yer alıyor. Yani yönetmeliğe göre okulu uzayan öğrenciler bir yıl daha yurtta kalabilir.

KYK'nın resmi internet sitesinde, Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi başlığı altında şu bilgilere yer veriliyor:

"a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.

c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.

d) Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenci, diğer bir yükseköğretim programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde çift ana dal veya yan dal öğrenim süresi kadar daha barındırılır.

e) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

f) Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak barındırılır.

g) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledilirler. Söz konusu öğrenciler, dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakledilirler.

ğ) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

h) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik olmaması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.

ı) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Kayıt dondurulan süreler normal öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt donduran öğrenciler, normal öğrenim süresi kadar barındırılır."