KONYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Ankara'dan da hissedildi! Konra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
AFAD'ın verilerine göre saat 07.58'de Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarında ise 4,7 şiddetinde belirtildi.
KONYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?
Çevre illerden de hissedilen depremin Ankara ve Eskişehir'in bazı ilçelerinden de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi.
Zeminden 13 km uzaklıkta meydana gelen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.
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