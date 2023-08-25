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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | KPSS Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS A Grubu Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarında sonuçlar erişime açıldı. Puan türlerine göre sonuçlarını gören adaylar, devlet memuru olma hayaliyle tercihler için geri sayıma başladı. Peki KPSS tercihleri ne zaman 2023? KPSS Lisans A Grubu tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte 2023 KPSS Lisans sınavı terich dönemine ilişkin tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:50
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | KPSS Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | ÖSYM tarafından lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavında sonuçlar, 25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen devlet memuru adayları, arama motorlarında 'KPSS tercihleri ne zaman 2023? KPSS Lisans A Grubu tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2023 KPSS Lisans sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu için de heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu kurum ve kuruluşların, ihtiyaçlar doğrultusunda yayımladıkları tercih kılavuzlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. İlk tercih kılavuzu ise GSB tarafından yayımlanacak.

KPSS tercih kılavuzunda, adayların seçenekleri arasında yer alacak kadroların sayısı, kontenjan dağılımları ve branş dağılımları bulunacak. KPSS tercih rehberinin yayınlanmasıyla birlikte, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının tercih yapabileceği kadro ve pozisyonlar, özel gereksinimler ve nitelikli pozisyonlar içerecektir. Yerleştirme sürecinde, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türü kullanılacaktır.

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2023 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır.

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Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekmektedir.

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